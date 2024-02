Guerre Israël-Hamas : le pays salue l'opération "héroïque" de sauvetage des otages | LIVE

La première image des otages libérés lors de l'opération de Gaza réunis avec leurs proches

Une première image circule montrant Fernando Marman et Norberto Louis Har avec leurs proches après qu'ils ont été libérés de Rafah, à Gaza, au cours d'une opération militaire nocturne. La photo montre les deux hommes avec Gabriela Leimberg et Clara Marman, qui ont été libérées pendant une trêve temporaire. Clara Marman, la sœur de Fernando et la compagne de Har, a également été prise, ainsi que leur autre sœur Gabriela et la fille de Gabriela, Mia, âgée de 17 ans. Les Leimberg et Clara Marman ont été libérés le 28 novembre dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu temporaire négocié par le Qatar et les États-Unis entre le Hamas et Israël.