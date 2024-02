Tsahal sauve deux otages à Rafah au cours d'une incroyable opération nocturne

Deux otages sauvés après 129 jours de captivité : le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé cette nuit (entre dimanche et lundi) qu'une opération de sauvetage réussie avait eu lieu près de 1h00, au cours de laquelle Fernando Simon Marman (60 ans) et Luis Herr (70 ans) ont été sauvés sains et saufs. Ils avaient été enlevés de Nir Yitzhak le 7 octobre et étaient détenus par le Hamas à Rafah. Selon lui, les deux hommes ont été évacués à l'hôpital Sheba et leur état est considéré comme bon. Il reste désormais 134 otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

L'opération a été menée par des forces du Shin Bet et du Yamam en collaboration avec l'armée de l'air et un cordon de forces de la Shayetet 13 et de la brigade 98 avec la brigade blindée 7. Les forces sont entrées secrètement dans un bâtiment au cœur de Rafah où les otages étaient détenus au deuxième étage, ont fait irruption dans le bâtiment où se trouvaient des terroristes du Hamas et ont sauvé les otages en toute sécurité. Pendant l'opération, qui a duré environ une heure, un soutien aérien et des couvertures supplémentaires ont été fournis aux forces terrestres.

Les forces ont fait exploser la porte verrouillée du bâtiment à l'aide d'un engin explosif, ont tiré sur des points proches et ont réussi à sauver les otages. À ce moment-là, des tirs ont été ouverts depuis le bâtiment et des bâtiments adjacents, et un combat prolongé a eu lieu sur place, au cours duquel des dizaines de cibles du Hamas ont été attaquées depuis les airs afin de permettre aux forces de sortir du bâtiment. Pendant l'opération, un soldat israélien a été légèrement blessé après une chute. Après s'être extrait en toute sécurité de la zone, l'unité a rejoint un point de rendez-vous préétabli, où un hélicoptère les attendait. Celui-ci a alors évacué les otages libérés vers l'hôpital Sheba où attendaient les familles des deux otages.

L'opération de sauvetage a été dirigée depuis le quartier général où se trouvaient le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, le commissaire de police Yaakov Shabtai et le commandant de l'armée de l'air, Tomer Bar. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont également rejoint le quartier général un peu plus tard.