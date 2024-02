Tsahal annonce la mort des soldats Adi Eldor et Alon Kleinman

Le porte-parole de Tsahal a annoncé lundi matin la mort des sergents Adi Eldor (21 ans) de Haïfa et Alon Kleinman (21 ans), réserviste, de Tel Aviv, qui ont été tués par un engin explosif improvisé dans l'ouest de Khan Younès. Les deux soldats étaient des combattants de l'unité Maglan de la brigade de commando. Depuis le début de la guerre, 566 soldats de Tsahal ont été tués, dont 229 depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza.

Le porte-parole de Tsahal a également rapporté que deux combattants de l'unité Maglan ont été gravement blessés dans des combats dans le sud de la bande de Gaza. 2 855 soldats de Tsahal ont été blessés depuis le début de la guerre, dont 1 326 depuis le début de la manœuvre terrestre. 343 soldats sont encore hospitalisés à travers le pays, dont 27 dans un état grave.

Quelques heures après la mort des deux soldats, Tsahal a commencé une opération au cœur de Rafah, au cours de laquelle Fernando Simon Marman (60) et Luis Herr (70), qui avaient été enlevés au kibboutz Nir Yitzhak le 7 octobre et détenus par le Hamas, ont été libérés. Les forces sont entrées secrètement dans un bâtiment au cœur de Rafah où les otages étaient détenus au deuxième étage, ont fait irruption dans le bâtiment où se trouvaient des terroristes du Hamas et ont sauvé les deux hommes. Pendant l'opération, qui a duré environ une heure, un soutien aérien et des couvertures supplémentaires ont été fournis aux forces terrestres.