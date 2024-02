Washington envisage de déclarer les implantations israéliennes contraires au droit international

L'administration du président américain Joe Biden envisage de déclarer les implantations israéliennes contraires au droit international, a révélé dimanche soir le radiodiffuseur public Kan. En 2019, le secrétaire d'État américain de l'époque, Mike Pompeo, avait annulé la politique connue sous le nom de "Document Hansell", qui pendant 40 ans avait stipulé que, selon le gouvernement américain, les implantations violaient le droit international. Une révision de cette décision est actuellement en cours d'examen, en partie à cause des discussions sur l'établissement de nouvelles implantations dans la bande de Gaza.

Un responsable américain a déclaré à Kan que "les États-Unis ne soutiennent pas l'occupation israélienne des territoires de Gaza ou l'établissement de nouvelles colonies dans la bande". Le département d'État américain n'a pas nié ces affirmations et a indiqué à la radio que "l'expansion des colonies nuit à la solution à deux États, provoque des tensions et endommage la confiance entre les deux parties".

Plus tôt dans la journée, le Washington Post a rapporté que Biden et ses principaux conseillers étaient proches d'un point critique dans leurs relations avec le Premier ministre Netanyahou, ne le considérant plus comme un partenaire fiable, selon les témoignages de plusieurs personnes impliquées dans les discussions internes. Le journal indique même que certains des conseillers de Biden l'encouragent à critiquer publiquement le Premier ministre israélien pour l'opération militaire dans la bande de Gaza.