Sauvetage de deux otages à Gaza : tous les détails de l'opération "Main d'or"

L'armée israélienne a annoncé lundi matin le sauvetage de deux otages, Fernando Simon Marman, 61 ans, et Luis Norberto Herr, 70 ans, des profondeurs de Rafah. L'opération qualifiée d'"audacieuse", baptisée "Main d'or", a été lancée après des semaines de collecte de renseignements de haute qualité et précis, en collaboration avec les forces de Tsahal, du Shin Bet ainsi que l'unité anti-terroriste Yamam.

Les forces ont entamé cette opération complexe à 01h49 dans la nuit de dimanche à lundi, avec pour objectif de secourir Fernando Simon Marman et Luis Norberto Herr, enlevés près de Nir Yitzhak le 7 octobre. Tsahal s'était préparé pendant de longues semaines, grâce à des renseignements de qualité collectés en secret tout au long des combats. "Les préparatifs nécessaires ont été faits, et nous avons attendu les conditions permettant de mettre l'opération en œuvre", a déclaré ce matin un porte-parole de l'armée. Les forces sont entrées secrètement dans le bâtiment où étaient détenus les otages et ont mené une opération très complexe au deuxième étage, où ils se trouvaient.

Le porte-parole de Tsahal a souligné que l'opération avait inclus des diversions et une couverture aérienne. Le chef du Shin Bet, le chef d'état-major de Tsahal, le chef de la police, et d'autres hauts responsables ont supervisé l'opération, qui a impliqué une entrée forcée dans le bâtiment, l'élimination des gardes armés, et l'extraction des otages sous le feu ennemi. L'opération, qui a duré environ une heure, a permis de sauver les otages qui ont été transférés à l'hôpital Sheba pour des examens médicaux.

Bien que Tsahal n'ait pas fourni de détails sur le nombre exact de terroristes tués, des estimations préliminaires suggèrent qu'au moins trois des occupants du bâtiment ont été tués, ainsi que d'autres dans les environs. Le porte-parole de Tsahal a adressé un message direct aux otages encore détenus : "Si vous m'entendez, sachez que nous ne manquerons aucune opportunité de vous ramener à la maison."