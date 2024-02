"Maigres, pâles et très fatigués" : une famille d'otages réunie après 129 jours de captivité à Gaza

Au cours d'une opération qualifiée en Israël de "spectaculaire", les forces israéliennes ont sauvé deux otages pendant la nuit : Fernando Marman (60 ans) et Luis Herr (70 ans). Les deux beaux-frères ont été retrouvés et secourus au cours d'une mission conjointe complexe à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ils ont été ramenés en Israël dans la nuit et transférés au centre médical de Sheba, où les médecins les ont déclarés en "bon" état après une première évaluation.

Fernando et Luis ont été enlevés par des terroristes le 7 octobre dans le kibboutz Nir Itzhak, à la frontière de Gaza, avec la compagne de Luis et la sœur de Fernando, Clara Merman, 62 ans, leur autre sœur Gabriela Leimberg, 59 ans, et la fille de Gabriela, Mia, 17 ans.

Alors même que l'opération, baptisée "Main d'or", se déroulait, les familles des otages ont été informées de leur sauvetage. Idan, le gendre de Luis, a raconté aux médias israéliens l'appel téléphonique reçu au milieu de la nuit. "On nous a dit : 'Ils sont entre nos mains, venez à Tel HaShomer [Centre médical de Sheba]". Idan a décrit l'impression qu'il a eue de son beau-père lorsqu'il l'a vu après les premières évaluations médicales : "Il est maigre, pâle et en état de choc. Il a été dans une situation très difficile et compliquée pendant 128 jours. Il n'a pas vraiment parlé de ce qui lui était arrivé, et était plus préoccupé par ce qui nous était arrivé à nous, ses enfants et petits-enfants."

Idan a également révélé le moment où il a retrouvé sa belle-sœur Gabriela, en captivité avec eux. "Il a serré Gabriela dans ses bras pendant un long moment. Ils n'ont pas parlé, comme s'ils voulaient continuer là où ils s'étaient arrêtés". Fernando et Luis, qui ont tous deux la nationalité argentine, riaient et discutaient du barbecue qu'ils allaient préparer lorsqu'ils sortiraient de l'hôpital. "Ils ont l'air affamés", ajoute Idan. "Ils sont très, très fatigués, et ils semblent vraiment épuisés mentalement. Ils ont perdu du poids".

Idan a raconté que les deux hommes n'avaient pas eu accès aux informations, et ne savaient donc pas que Gabriela, Mia et Clara avaient été libérées au 53e jour de la guerre. Il a déclaré qu'ils avaient été choqués d'apprendre ce qui s'était passé, et qu'ils ne savaient pas grand-chose des événements du 7 octobre, à part des éléments qu'ils ont pu comprendre des émissions d'Al Jazeera qu'ils avaient vues au début de la guerre.

Les Leimberg et Clara Merman ont été libérés le 28 novembre pendant la trêve temporaire entre Israël et le Hamas. Le monde entier se souvient de Mia, la jeune fille libérée portant son chien dans ses bras.

Idan s'est réjoui de l'opération réussie de Tsahal, mais il a également rappelé qu'il restait 134 otages à Gaza. "Nous ne connaissons pas leur situation et nous devons parvenir à un accord et le mettre en œuvre dès que possible", a-t-il affirmé.

Le président israélien Isaac Herzog a salué les forces de sécurité pour leur "audacieuse opération de sauvetage", déclarant qu'il n'y avait pas de plus grande "mitzvah" [dans le judaïsme, une bonne action] que la libération des captifs. Il a promis de "continuer à agir par tous les moyens pour que tous les otages rentrent chez eux".