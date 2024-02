Un réseau mondial d’avocats appelle à la démission de Francesca Albanese après ses propos sur les massacres du 7octobre

Le Forum juridique international (International Legal Forum), un réseau mondial de plus de 4 000 avocats, a demandé lundi la démission de l’envoyée spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, après ses affirmations selon lesquelles les massacres du 7 octobre n'étaient pas le résultat de la haine des juifs mais une "réponse à l'oppression israélienne", a rapporté le Jewish Chronicle.

Le Forum juridique international a demandé son renvoi dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. La missive accuse Francesca Albanese de "justifier le massacre, le viol, la torture et l'enlèvement d'Israéliens, y compris de femmes et d'enfants" dans une remarque "odieuse, inadmissible et inexcusable". Elle stipule également que l'affirmation d'Albanese selon laquelle le 7 octobre n'était pas une attaque antisémite est "manifestement fausse", et attire l'attention sur la propre charte du Hamas qui "appelle ouvertement au génocide des Juifs".

"Vous-même, Monsieur le Secrétaire général, avez déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pouvait y avoir de justification aux crimes odieux du Hamas. Pourtant, voici qu'un fonctionnaire, agissant au nom des Nations unies, cherche précisément à le faire", est-il écrit. La lettre accuse également Mme Albanese d'avoir "un lourd passé d'antisémitisme acharné, de déformation de l'Holocauste et de parti pris déséquilibré contre Israël", tout en reprenant "des tropes antisémites séculaires". Le Forum accuse Albanese de n'avoir "même pas le prétexte" de l'impartialité et de l'objectivité.

"Trop c'est trop, Monsieur le Secrétaire général. Nous vous demandons de veiller à ce que l'ONU respecte ses propres règles et normes, et d'envoyer un message clair selon lequel l'antisémitisme et la justification de la violence ne seront pas tolérés aux Nations unies, en renvoyant Mme Albanese et en supprimant entièrement son poste".

Flash90

Francesca Albanese est coutumière des prises de positions anti-israéliennes, voire antisémites. Elle a par le passé accusé Israël d’être un "conquérant colonisateur" et qualifié la position américaine sur le conflit israélo-palestinien de "subjuguée par le lobby juif". Elle est aussi apparue sur une chaîne de télévision affiliée au Hezbollah et pris la parole lors d'une conférence du Hamas.