"C'est l'une des opérations de sauvetage les plus réussies de l'histoire d'Israël", déclare Netanyahou aux soldats qui ont libéré les otages

"C'est l'une des opérations de sauvetage les plus réussies de l'histoire de l'État d'Israël", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux soldats de Tsahal qui ont libéré dans la nuit de dimanche à lundi les otages Fernando Marman, Luis Herr. "Vous avez éliminé les ravisseurs, les terroristes, vous êtes rentrés en Israël indemne dans une opération exécutée de manière parfaite".

Kobi Gideon/GPO

Le Premier ministre a fait ces déclarations lors d’une visite effectuée lundi, en compagnie du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, auprès des soldats ayant participé à Rafah à l’opération de libération des deux otages retenus dans la bande de Gaza depuis 129 jours. Netanyahou a expliqué comment il avait approuvé l'opération il y a quelques jours, qu’il a ensuite suivie depuis le centre de commandement des opérations spéciales du Shin Bet.

"Nous sommes dans un jour de joie mêlée de tristesse. Joie pour la libération de nos otages et tristesse pour la chute de nos combattants", a encore dit Netanyahou. "Lorsque l’opération m’a été soumise j’ai réfléchi aux risques et j’ai pensé à vous, les soldats. J'ai réfléchi à ce qui se passerait au moment décisif, car je sais d'expérience que l'écart entre la victoire et le désastre est mince".

Kobi Gideon /GPO

"Lorsque j’ai entendu à 01h40 du matin 'les otages sont entre nos mains', j’ai été fier de vous", a ajouté le chef du gouvernement. "Je suis fier de vous, du Shin Bet, de Tsahal. Vous êtes tout simplement les meilleurs combattants qui soient et je suis venu ici pour vous le dire et vous saluer au nom de tous les citoyens d'Israël : Vous êtes les meilleurs du monde !".

Les soldats ont également été félicités par Itamar Ben Gvir, le chef de la police israélienne Yaakov Shabtai ainsi que le commandant des gardes-frontières Brik Yitzhak.