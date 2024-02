Le CENTCOM confirme de nouvelles attaques houthies en mer Rouge

"Le 12 février entre 3h30 et 3h45 (heure de Sanaa), des Houthis ont tiré deux missiles depuis les zones qu'ils contrôlent au Yémen en direction du Bab al-Mandeb", a indiqué le Commandement central américain. "Les deux missiles ont été lancés en direction du MV Star Iris, un cargo grec battant pavillon des Îles Marshall qui transite en mer Rouge et transporte du maïs en provenance du Brésil. Le navire est en état de naviguer, a subi des dommages mineurs et l'équipage n'a pas été blessé. À noter que la destination du MV Star Iris est Bandar Iman Khomeini, en Iran".