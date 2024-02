La France propose un plan en trois étapes pour un cessez-le-feu à la frontière libanaise

La France a proposé un plan de cessez-le-feu entre Israël et le Liban exigeant que le Hezbollah retire ses forces armées à une distance de dix kilomètres de la frontière. Dans le même temps l'armée libanaise se préparera à envoyer des troupes dans le sud du pays, a rapporté l'agence de presse Reuters. La proposition française pour apaiser les tensions à la frontière nord comprend trois étapes qui s'étaleront sur dix jours. Selon le projet, les opérations militaires des deux côtés de la frontière seront arrêtées, Israël s'engagera à ne pas survoler le Liban et les deux pays reprendront les négociations sur la frontière, avec l'aide de la FINUL.

(AP Photo/Ariel Schalit)

Une source diplomatique française a déclaré que la proposition avait été soumise aux gouvernements d'Israël, du Liban et du Hezbollah. Hassan Fadlallah, haut responsable politique du Hezbollah, a répondu à la proposition française, déclarant que "l'organisation n'examinera aucune proposition sur le sort du sud du Liban avant la fin de l'agression israélienne à Gaza". Selon lui, Israël n’est pas en mesure de dicter ses conditions.

AP Photo/Hassan Ammar

Le plan en trois étapes prévoit un processus de désescalade de 10 jours se terminant par des négociations frontalières. Au cours de la première étape, les deux parties cesseraient leurs opérations militaires. Dans un délai de trois jours, les groupes armés libanais retireraient leurs forces de combat à au moins 10 km au nord de la frontière et le Liban commencerait à déployer des soldats dans le sud. Israël cesserait de survoler le territoire libanais.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Dans un troisième temps, dans un délai de dix jours, le Liban et Israël reprendront les négociations sur la délimitation de la frontière terrestre "de manière progressive" et avec le soutien de la FINUL, la force de maintien de la paix des Nations unies. Ils engageraient également des négociations sur une feuille de route visant à garantir l'établissement d'une zone exempte de tout groupe armé non étatique entre la frontière et le fleuve Litani.