Otages : Israël envoie finalement une délégation au Caire pour prendre part aux négociations

Sous l'impulsion des États-Unis, Israël enverra mardi une délégation au Caire pour discuter d'un accord visant à libérer des otages et instaurer une trêve prolongée, a révélé lundi la chaîne N12. Cette initiative intervient après qu'un cadre de négociation a été établi à Paris le mois dernier par des hauts responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens, y compris le directeur de la CIA William Burns, le directeur du Mossad David Barnea, le Premier ministre qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, et le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel.

Le gouvernement israélien, initialement réticent à participer aux pourparlers du Caire après la contre-proposition du Hamas jugée inacceptable par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a été encouragé par les États-Unis à reconsidérer sa position. L'administration américaine, par la voix du président Joe Biden lors d'un appel téléphonique avec Netanyahou, a souligné l'importance de poursuivre les négociations. Biden a également plaidé pour une pause de six semaines dans les affrontements entre Israël et le Hamas, envisageant cela comme un préalable à un cessez-le-feu plus durable.

La délégation israélienne au Caire sera menée par des figures clés du renseignement, incluant Ronen Bar du Shin Bet et Nitzan Alon, chargé de la recherche des otages. Le cadre discuté prévoit une trêve humanitaire en trois phases, débutant par la libération de 35 à 40 otages israéliens vulnérables lors de la première phase de six semaines. Les phases suivantes concerneraient la libération des soldats israéliens et des dépouilles des otages, ainsi que la discussion sur les prisonniers de sécurité palestiniens à libérer.

AP Photo/Evan Vucci

Les demandes initiales du Hamas, comprenant un cessez-le-feu permanent, le retrait des troupes de Gaza, la reconstruction du territoire et la libération de près de 1 500 prisonniers palestiniens, dont des cerveaux du terrorisme, ont été rejetées par Israël, mais les efforts diplomatiques continuent dans l'espoir de parvenir à un compromis acceptable pour toutes les parties. Les détails de l'accord restent à finaliser lors des discussions futures, les rapports sur le cadre de Paris fournissant des visions différentes de l'accord potentiel, qui n'a pas encore été rendu public.