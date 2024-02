Gaza: 42 personnes évacuées de Rafah "à la demande de la France"

Dans un communiqué, le quai d'Orsay annonce qu'à "la demande de la France", 42 personnes ont pu être évacuées de la bande de Gaza, via le point de passage de Rafah ce lundi 12 février.

Alors qu'Israël et le Hamas sont entrés dans leur quatrième mois de guerre, Tsahal a maintenant décidé de concentrer son offensive sur Rafah, ville du sud de la bande où se sont réfugiées des centaines de milliers de civils palestiniens. L'opération terrestre de libération de deux otages y aurait fait plus de 100 morts dans la nuit de ce dimanche à lundi.

Dans ce contexte, la France a affirmé dans un communiqué que "42 personnes" ont pu "à sa demande" quitter ce lundi 12 février "la bande de Gaza par le point de passage de Rafah". "Ces ressortissants français, résidents français ou collaborateurs de l’Institut français, avec les membres de leurs familles, étaient suivis en permanence depuis le mois d’octobre par le Consulat général de France à Jérusalem", précise le porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

SAID KHATIB / AFP

Elles ont "été prises en charge côté égyptien par l’ambassade de France et notre Consulat général au Caire, en lien avec les équipes du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères".

Au total, le quai d'Orsay compte "plus de deux cents personnes évacuées de Gaza sur demande de la France". Face aux bombardements menés par l'armée israélienne sur la bande de Gaza, Paris "rappelle qu'Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza", et réitère son "appel à un arrêt des combats".