Des victimes du 7 octobre souhaitent placer l'UNRWA sur la liste des organisations terroristes

Le centre juridique Shurat HaDin, qui représente des dizaines de victimes du massacre du 7 octobre, a entrepris des démarches pour que l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) soit déclaré organisation terroriste. Le centre soutient qu'il existe une base juridique solide pour une telle désignation. Un document de huit pages a été rédigé en ce sens, et soumis au ministre de la Défense Yoav Gallant pour approbation.

IDF Spokesperson

Les démarches de Shurat HaDin font suite aux récentes révélations de Tsahal selon lesquelles des membres de l’UNRWA ont participé activement aux massacres du 7 octobre et à la découverte d’un centre de commandement du Hamas dans les tunnels situés sous le siège de l’agence onusienne.

"Il est désormais clair pour tout le monde que l'UNRWA a ouvert ses portes aux terroristes du Hamas. Sous l'apparence d'une organisation humanitaire qui perpétue un récit historique faux et dangereux, l'UNRWA est devenu le siège central d'une organisation terroriste, dont certains employés ont assassiné de leurs propres mains des juifs innocents", a déclaré la présidente de Shurat HaDin, l'avocate Nitsana Darshan-Leitner, selon des propos rapportés par le Jerusalem Post.

Hadas Parush/Flash90

"L'UNRWA n'est plus une agence humanitaire, c'est devenu un véritable groupe djihadiste. Cette désignation est une nécessité afin d'éviter de futures victimes de la violence terroriste et d'accélérer l'effondrement de la domination du Hamas dans la bande de Gaza", a-t-elle ajouté.

L’organisation Shurat HaDin, basée à tel Aviv, a pour but la lutte contre le terrorisme, la sauvegarde des droits des Juifs dans le monde entier, et de contrer les initiatives de boycott d’Israël et combattre la délégitimation de l'État hébreu.