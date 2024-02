Israël propose un plan d'évacuation des civils de Rafah, malgré les inquiétudes américaines

Israël propose la création de vastes camps de tentes à Gaza dans le cadre d'un plan d'évacuation financé par les États-Unis et ses partenaires arabes du Golfe, avant l'invasion imminente de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza qui, selon Israël, est le dernier bastion du Hamas. La proposition, présentée à l'Égypte ces derniers jours, intervient alors que l'administration Biden met en garde Israël contre une invasion de Rafah sans stratégie de protection des civils et sans "un plan crédible pour assurer la sécurité et le soutien de plus d'un million de personnes réfugiées", a déclaré le président Biden lundi.

Les responsables israéliens ont réagi aux avertissements des États-Unis, affirmant qu'une offensive terrestre à Rafah pour éradiquer le Hamas était indispensable. La proposition d'évacuation israélienne prévoit la mise en place de 15 campements d'environ 25 000 tentes chacun dans le sud-ouest de la bande de Gaza, ont indiqué des responsables égyptiens. L'Égypte serait chargée de la mise en place des camps et des hôpitaux de campagne et décidera, en coordination avec Israël, de la manière dont les Palestiniens blessés pourront quitter Gaza, ont indiqué des responsables égyptiens.

Ce plan indique qu'Israël prépare une invasion de Rafah, malgré les inquiétudes des États-Unis et de l'Égypte. Joe Biden, qui s'exprimait lundi à la Maison-Blanche après avoir rencontré le roi Abdallah II de Jordanie, a également déclaré que les États-Unis travaillaient sur un accord entre Israël et le Hamas qui, selon lui, pourrait apporter une "période de calme immédiate et durable à Gaza pendant au moins six semaines", période pendant laquelle ils pourraient travailler à un arrêt plus durable des combats.

Benny Gantz, ministre au sein du cabinet de guerre, a déclaré qu'il n'y avait "aucune question" concernant une vaste opération à Rafah et qu'Israël ferait ce qui est nécessaire pour permettre sa liberté d'action dans cette zone, y compris l'évacuation de la population et la préparation du territoire en vue d'une incursion terrestre.