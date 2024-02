Gaza: Le tunnel sous l'hôpital Al-Shifa deux fois plus long qu'annoncé par Israël (NYT)

Le New York Times a rapporté mardi qu'un tunnel, situé sous le complexe hospitalier Al-Shifa, dans la ville de Gaza, avait été largement utilisé par le Hamas pour des opérations militaires, et qu'il était presque deux fois plus long que ne l'avaient révélé les forces de défense israéliennes. Selon le journal, qui s'appuie sur des documents confidentiels des services de renseignement israéliens, le Hamas "a utilisé l'hôpital comme couverture, a stocké des armes à l'intérieur et a entretenu un tunnel blindé sous le complexe qui était alimenté en eau, en électricité et en air conditionné".

L'enquête a révélé que le tunnel était long d'au moins 215 mètres, soit le double de la longueur révélée publiquement par Tsahal. Il s'étendait bien au-delà de l'hôpital, qui est le principal complexe médical de Gaza, se connectant probablement au réseau de tunnels plus vaste utilisé par le Hamas, et comprenait "des bunkers souterrains, des quartiers d'habitation et une pièce qui semblait être câblée pour des ordinateurs et des équipements de communication".

Dans le cadre de la guerre contre le groupe terroriste, Israël avait déjà présenté des preuves confirmant des allégations de longue date selon lesquelles le Hamas utilisait l'hôpital Shifa comme centre opérationnel et de commandement majeur et les États-Unis avaient corroboré les preuves présentées par Israël.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle n'avait pas été en mesure d'explorer complètement le complexe de tunnels piégés sous l'hôpital avant de le détruire. Des responsables israéliens et qataris, qui ont demandé à ne pas être nommés, ont déclaré au New York Times qu'elle avait alors une contrainte de temps, due à l'approche d'une accalmie temporaire d'une semaine négociée pour la fin du mois de novembre. Le tunnel a été détruit avant que Tsahal ne quitte l'hôpital le 24 novembre.

Les agences de renseignement américaines ont obtenu des informations selon lesquelles les combattants du Hamas avaient en grande partie évacué le complexe quelques jours avant l'opération israélienne, et avaient détruit des documents et des appareils électroniques lors de leur départ, selon un responsable américain en janvier. Outre Shifa, Israël accuse le Hamas d'utiliser d'autres hôpitaux de la bande de Gaza à des fins terroristes.