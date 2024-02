"Il n'y a pas de mots pour décrire le bonheur que vous nous avez apporté" : les deux otages libérés remercient Tsahal

Fernando Marman et Luis Har, les deux ex-otages libérés lundi lors d'une opération de sauvetage de l'armée à Rafah, se sont exprimés ce mardi pour la première fois depuis leur retour en Israël, et ont adressé un message fort de remerciement aux forces de Tsahal.

"Il n'y a pas de mots pour décrire le bonheur que vous nous avez apporté, ainsi qu'à nos enfants et nos petits-enfants. Nous ressentons que l'avenir de toute la nation est entre vos mains. Vous avez dit que nous étions des diamants, mais c'est vous qui êtes des diamants. Mille mercis", a déclaré Luis Har. Fernando Marman, particulièrement ému, avait du mal à parler : "Je voulais vous remercier. Quand je vous ai vus, je me suis senti le plus en sécurité au monde", a-t-il dit.

Les deux otages, retenus au deuxième étage d'un immeuble à Rafah, à la frontière avec l'Egypte, ont été secourus à la faveur d'une opération spectaculaire de Tsahal. De nouveaux détails relatifs au sauvetage indiquent que par mesure de sûreté, les deux captifs sont sortis de l'immeuble en rappel à l'aide de cordes tendues par les soldats, ceci afin de ne pas passer par le premier étage où d'autres dangers auraient pu se présenter. On a également appris que la rue où étaient détenues Fernando et Luis était remplie de terroristes.

Admis à l'hôpital Sheba près de Tel-Aviv, les deux otages, bien qu'amaigris, se portent bien, selon les médecins. Ils ont pu retrouver leurs proches, également enlevés par le Hamas et libérés lors de la trêve fin novembre.