"Tsahal est une armée profondément morale qui agit en conformité avec le droit" (Mike Pompeo en visite dans le sud d'Israël)

L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu mardi avec son épouse Susan dans les localités du sud d'Israël dévastées par les attaques du 7 octobre. Sur place, il a accepté de répondre aux questions d'i24NEWS.

"Parcourir ces lieux et rencontrer des familles qui ont perdu des êtres chers a été une expérience bouleversante", a déclaré d'emblée Mike Pompeo.

Interrogé sur les propos du président américain qui a récemment affirmé que la riposte de Tsahal à Gaza était "exagérée", l'ancien secrétaire d'Etat a affirmé : "Nous devons être très prudents lorsque nous utilisons un langage comme celui-là, car cela encourage les Iraniens et le Hamas. De ce que je sais, les soldats israéliens sont profondément moraux et agissent toujours en conformité avec le droit."

Concernant l’octroi d’une aide d’urgence à Israël par le Sénat américain, Pompeo a souligné l’importance de soutenir les pays comme Israël et l'Ukraine qui luttent pour leur souveraineté. "Les Etats-Unis doivent fournir une assistance à la fois à Israël et à l'Ukraine. C'est important non seulement pour ces nations mais aussi pour les intérêts sécuritaires des Etats-Unis", a-t-il dit.

L'ancien secrétaire d'Etat a également abordé la politique américaine à l’égard de Téhéran, soulignant la nécessité d’une dissuasion contre le terrorisme soutenu par la République islamique. "Nous devons retrouver notre dissuasion contre le terrorisme soutenu par l'Iran pour garantir la sécurité des Américains et de nos alliés", a-t-il affirmé.

Invité enfin à réagir à propos de la polémique soulevée par Donald Trump concernant le fait que certains États membres de l’OTAN ne respectent pas leurs engagements en matière de dépenses de défense, l'ancien secrétaire d'Etat s'est montré très ferme: "Les États-Unis restent déterminés à honorer leurs engagements au titre de l'article 5 et attendent la même chose de leurs alliés."