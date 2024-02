Les familles des otages à La Haye mercredi pour porter plainte contre le Hamas devant la CPI

Une délégation des familles des otages est attendue ce mercredi matin à La Haye, aux Pays-Bas, pour porter plainte contre les dirigeants de l'organisation terroriste du Hamas devant la Cour pénale internationale (CPI) pour génocide, enlèvement et crimes de violences sexuelles. La délégation tiendra une déclaration à la presse avant le décollage, une conférence de presse près du Tribunal et une marche de soutien autour du bâtiment de la Cour.

AP Photo/Peter Dejong

"Le Hamas ne s'est pas contenté d'enlever des enfants israéliens, il a massacré et assassiné plus d'un millier de civils, commis des viols, des massacres, des abus et d'autres crimes graves qui rappellent les actions des nazis pendant la Shoah", a déclaré le porte-parole des familles, Assaf Pozniak, avant le départ pour les Pays-Bas. "Les monstres humains du Hamas sont les héritiers d'Hitler et d'Eichmann. Le monde entier doit se mobiliser pour se tenir du bon côté de l'histoire et mettre fin à la volonté du Hamas d'anéantissement collectif. C'est pourquoi nous sommes ici."

"Aujourd'hui, nous allons écrire l'histoire en allant à La Haye", a déclaré Ofri Bibas, frère de Yarden Bibas kidnappé avec sa femme Shiri et ses enfants, Ariel, 4 ans et Kfir, 10 mois au moment de leur enlèvement. "C'est une étape très importante dans notre lutte, en tant que citoyens d’Israël et du monde de crier 'Plus jamais'. Ce n'est pas seulement notre histoire. Si nous n'arrêtons pas cela, demain, ce sera l'histoire du monde entier".

Article 27A of the Israeli copyright law

L’atterrissage à La Haye est prévu à 13 heures et une conférence de presse est prévue à l’extérieur de la Cour vers 14 heures, au cours de laquelle le chef de l'équipe juridique du Forum des familles des otages ainsi que plusieurs otages libérés prendront la parole. À 15 heures, une marche de soutien se déroulera autour du siège de la CPI.