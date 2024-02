Nord d’Israël : un mort et sept blessés par des tirs de roquettes sur la ville de Safed

Une femme a été tuée et sept autres personnes blessées, dont une gravement, lors d’une salve de roquettes tirée mercredi matin depuis le Liban en direction de la région de Safed, dans le nord d’Israël, a annoncé le chef des services de secours du Magen David Adom (MDA). Les blessés ont été évacués pleinement conscients vers l'hôpital Ziv de la ville avec des contusions. Huit roquettes ont été tirées dont deux ont eu des impacts directs dans des secteurs différents de la ville. L’armée israélienne a également indiqué que l’une des roquettes visait une de ses bases dans la région. "Nos forces ont riposté en direction des sources des tirs", a fait savoir Tsahal.

La municipalité de Safed a déclaré que la scolarité se poursuivait pour le moment comme d’habitude dans la ville. "Nous évaluons la situation avec le commandement du front intérieur et vous tiendrons au courant de tout changement." Selon le maire, les chutes des missiles ont eu lieu aux alentours de la ville et non dans la cité elle-même. Ces roquettes, qui ont touché une ville peuplée de dizaines de milliers d'habitants, représentent le franchissement d'une nouvelle étape dans les tensions entre Israël et le Hezbollah. Jusqu’à présent, la plupart des tirs sur le nord visaient des localités évacuées de leurs résidents ou des positions militaires.

"Le nord est ce matin sous un déluge de missiles. Je suggère au gouvernement et à son chef de se réveiller. Le chef du gang Radwan (corps d'élite du Hezbollah, ndlr) nous crache dessus encore et encore et nous pensons qu'il pleut", a déclaré le chef du conseil régional local, Moshe Davidovich. "Je le répète : sans sécurité, il n'y a pas de nord !".