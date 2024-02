Premier extrait de "Screams Before Silence", le documentaire sur les crimes sexuels du Hamas

"Screams Before Silence" : C'est le nom du documentaire réalisé par Sheryl Sandberg qui donne la parole aux survivants du 7 octobre, notamment aux femmes et aux jeunes filles violées et torturées par les membres du Hamas. Parmi les témoignages relayés, celui d'Agam Goldstein-Almog, ex-otage du Hamas âgée de 17 ans. Cette interview est le premier extrait diffusé par la production du film.

Dans l'entretien, l'Israélienne raconte une conversation qu'elle a eue avec une autre jeune femme, alors qu'elles étaient toutes deux détenues à Gaza. Elle n'a pas donné son nom. Agam lui a demandé comment ils l'avaient traité, ce qu'elle avait enduré…

Cette jeune fille, explique-t-elle, lui a raconté avoir été seule dans une pièce, gardée par un terroriste. Un jour il est entré à l'intérieur, il lui a dit qu'ils devaient quitter cet endroit. Il lui a demandé d'aller à l'évier et de se laver.

Agam raconte : "Elle est allée dans la salle de bain et s'est lavé les aisselles, puis il est entré dans la salle de bain et lui a pointé un pistolet sur la tempe. Il a commencé à l'embrasser et elle a commencé à pleurer. Mais il n'arrêtait pas de l'embrasser pour autant. Puis il lui a enlevé tous ses vêtements et l'a touchée sur tout le corps. Il lui a demandé de toucher ses parties génitales de plusieurs façons, et il a aussi touché les siennes. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer, et que lui n'arrêtait pas de faire ce qu'il faisait, et qu'il aimait ça. Pendant 30 minutes, l'arme a été pointée sur sa tête".

Sheryl Sandberg, interviewée sur CNN, a elle, raconté la force de la jeune fille, et de toutes les personnes qu'elle a rencontrées en Israël sur le tournage. "Le peuple d'Israël est brisé, et en même temps il est fort, puissant et résilient, comme seuls les Israéliens peuvent l'être." Elle a interviewé entre autres, des otages libérés, des survivants du massacre, des volontaires et des policiers de ZAKA, des experts médicaux et légistes qui ont identifié les cadavres, et ceux qui ont été les premiers à intervenir et à soigner les survivants... Le documentaire s'intéresse aussi spécialement aux rescapés du festival Nova, et à ceux qui ont été attaqués chez eux dans les kibboutzim du sud. "Pour les victimes et les témoins qui ont survécu, nous devons exiger justice. Et pour ceux qui n’ont pas survécu, nous devons élever la voix car ils ne le peuvent pas"

Sheryl Sandberg, femme d'affaires américaine, diplômée de Harvard, et ancien bras droit de Zuckerberg a réalisé ce film avec Kastina Communications, également à l'origine du documentaire #NOVA.