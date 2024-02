Les États-Unis enquêtent sur des frappes israéliennes à Gaza et sur l'utilisation présumée de phosphore blanc au Liban

Les États-Unis étudient de près plusieurs frappes aériennes israéliennes à Gaza qui ont tué des dizaines de civils, et l'utilisation possible par Israël de phosphore blanc au Liban. L'enquête du département d'État vise à déterminer si le plus proche allié des États-Unis a utilisé ses bombes et ses missiles de manière abusive pour tuer des civils, ont indiqué des responsables américains au Wall Street Journal.

L'administration Biden a jusqu'à présent exclu de transférer des armes "sous conditions" à Israël, mais se retrouve de plus en plus sous pression à mesure que la guerre s'allonge. L'une des attaques sur lesquelles le département d'État enquête actuellement est la frappe aérienne du 31 octobre sur le camp de réfugiés très peuplé de Jabalia, près de la ville de Gaza, qui a tué plus de 125 personnes, ont indiqué les responsables américains. Israël a déclaré avoir alors visé un commandant du Hamas qui se trouvait dans un tunnel sous un immeuble de grande hauteur.

Les enquêteurs en armement soupçonnent aussi Israël d'avoir utilisé une bombe de 900 kilos lors de la frappe, bombe qui pourrait avoir été fournie par les États-Unis. Le Bureau des droits de l'homme des Nations unies a déclaré que cette frappe avait tué un grand nombre de civils et pourrait constituer un crime de guerre. Les responsables israéliens ont refusé de commenter, mais ont déclaré qu'ils avaient essayé de minimiser les pertes civiles lors de l'attaque du 31 octobre en utilisant une fusée retardée qui lui permettait d'exploser sous terre.

Si les enquêteurs concluent qu'Israël a bien fait un mauvais usage des armes américaines, ils peuvent recommander une interruption de l'aide militaire, suggérer des restrictions sur leur utilisation ou proposer de nouvelles orientations. Mais le porte-parole du département d'État, Matt Miller, a déclaré mardi que le processus n'était pas conçu pour servir d'examen accéléré susceptible de déclencher un changement rapide de politique.

Outre la frappe sur le camp de Jabalia, les autorités américaines enquêtent également sur l'utilisation possible de phosphore blanc, un composé hautement inflammable interdit dans certaines circonstances, lors des attaques israéliennes au Liban à la mi-octobre, selon un responsable américain. Les produits chimiques contenus dans ces armes peuvent brûler à des températures allant jusqu'à 815 degrés Celsius et peuvent brûler les corps jusqu'à l'os s'ils entrent en contact avec des êtres humains.

Le ministre libanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait chargé la mission libanaise auprès des Nations unies de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité au sujet de cette attaque. L'armée israélienne a déclaré que son utilisation du phosphore blanc était conforme au droit international.