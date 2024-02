Netanyahou refuse d'envoyer une délégation au Caire pour de nouvelles négociations sur les otages

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas approuvé l'envoi d'une délégation israélienne au Caire jeudi pour des discussions de suivi concernant un éventuel accord sur les otages. Son bureau a indiqué dans un communiqué qu’"Israël ne se soumettrait pas aux exigences illusoires du Hamas. Seul un changement de position du Hamas permettra de progresser dans les négociations."

La proposition de discussions de suivi est une tentative des médiateurs égyptiens et qataris de progresser sur des questions sans rapport avec le principal point d'achoppement des négociations, à savoir le nombre de prisonniers que le Hamas souhaite voir libérés, afin de créer une continuité et un élan pour les négociations. Les médiateurs égyptien et qatari ont proposé d'organiser jeudi des discussions de suivi à un niveau inférieur pour examiner les éléments humanitaires d'un éventuel accord sur les otages, notamment l'ampleur de l'aide qui serait autorisée à entrer à Gaza, et la possibilité pour les Palestiniens de retourner chez eux dans la partie nord de la bande du territoire, ont déclaré les deux responsables.

Les chefs de l'équipe de négociation israélienne ont informé Netanyahou de leur retour du Caire mardi soir et lui ont présenté la proposition de poursuivre les pourparlers. Le directeur du Mossad, David Barnea, et le chef du Shin Bet, Ronen Bar, ont tenté de convaincre M. Netanyahou d'envoyer la délégation pour les pourparlers de suivi et ont déclaré qu'ils pensaient que des progrès pouvaient être réalisés, mais il a rejeté leur recommandation, a déclaré un fonctionnaire israélien.

La réunion de mardi comprenait le directeur de la CIA, Bill Burns, le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, M. Barnea du Mossad et le chef des services de renseignements égyptiens, Abbas Kamel.

La réunion s'est terminée sans percée, mais des progrès ont été réalisés dans la compréhension des lacunes qui doivent être comblées afin d'entamer des négociations qui pourraient mener à un accord, a indiqué le site Axios, citant une source israélienne informée des détails de la réunion.

Le Premier ministre israélien avait accepté d'envoyer une délégation pour les pourparlers de mardi, après que le président Biden lui a demandé de le faire au cours du week-end. Les négociateurs israéliens ont laissé entendre, lors des discussions au Caire, qu'une impasse persistante dans les négociations sur les otages pourrait conduire à une opération israélienne à Rafah, selon un responsable israélien.