Macron demande à Netanyahou la fin des opérations israéliennes à Gaza

Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce mercredi, Emmanuel Macron a souligné que "le bilan humain et la situation humanitaire" à Gaza étaient "intolérables", et que "les opérations israéliennes devaient cesser", selon un communiqué de l'Élysée. Le président français a par ailleurs marqué son "opposition ferme" à toute action militaire israélienne à Rafah, la qualifiant de potentiel précurseur à "un désastre humanitaire d’une nouvelle magnitude", tout en critiquant les déplacements forcés de populations comme des infractions au droit international humanitaire, susceptibles d'engendrer une escalade régionale.

Macron a insisté auprès de Netanyahou pour l'ouverture de "tous les points de passage" et l'établissement d'"une voie terrestre directe depuis la Jordanie" pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza, pointant du doigt l'injustice représentée par le blocus actuel. Il a rappelé la position de la France en faveur de la sécurité d'Israël et de la libération des otages détenus par le Hamas, soulignant l'importance cruciale d'arriver rapidement à un accord de cessez-le-feu à Gaza.

L'Élysée a également fait part de la réitération par Emmanuel Macron de son soutien à la solution à deux États "pour Israël et la Palestine", appelant en outre à prévenir toute action pouvant mener à une escalade à Jérusalem et en Cisjordanie. Il a exprimé son opposition à "la politique de colonisation israélienne", demandant "le démantèlement des avant-postes illégaux y compris au regard du droit israélien", et a appelé à mettre fin aux violences des colons israéliens contre les civils palestiniens.