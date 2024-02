La sergente Omer Sarah Banjo, 20 ans, tuée par un tir de roquette du Hezbollah

Une soldate de Tsahal, la sergente Omer Sara Benjo, est décédée mercredi matin à la suite de l'impact d'une roquette sur une base de l'armée israélienne à Safed, dans le nord du pays. Agée de 20 ans et originaire du moshav Gea, Omer Sara Banjo était contrôleuse de collecte terrestre au sein du bataillon "Formation du Galilée". Depuis le début de la guerre, 570 soldats de Tsahal ont été tués, dont 233 au cours de l'opération terrestre dans la bande de Gaza. De plus, 2 897 soldats ont été blessés depuis le début de la guerre, dont 86 sont actuellement hospitalisés dans un état léger, 237 dans un état modéré et 29 dans un état grave.

Les funérailles d'Omer Banjo auront lieu dans la soirée dans le moshav où elle vivait. La soldate devait achever son service le mois prochain, et comptait le poursuivre en tant que réserviste à cause de la guerre. Lors de la salve de roquettes sur sa base à Safed, huit soldats ont été blessés. L'un d'eux, un combattant de réserve du département de communication, l'a été grièvement. Tous sont soignés à l'hôpital Ziv à Safed.

En réponse, Tsahal a mené des vagues d'attaques étendues sur le territoire libanais, touchant notamment des cibles associées à la force Radwan du Hezbollah. Selon le porte-parole de Tsahal, des bâtiments militaires, des centres de commandement de combat et des infrastructures terroristes dans les zones de Jebel al-Briegh, Huneh, Donin, Adshit et Al-Tzouana ont été visés. Au Liban, il a été rapporté qu'au moins quatre personnes avaient été tuées, dont une femme et deux enfants. Depuis le début de la guerre, 195 terroristes du Hezbollah ont été tués, ainsi que des dizaines d'autres organisations.