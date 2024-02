La Croix-Rouge exprime son inquiétude pour la vie des otages retenus à Gaza

Le Comité international de la Croix-Rouge a publié ce mercredi une déclaration dans laquelle il exprime son inquiétude pour la vie et le bien-être des otages détenus à Gaza depuis plus de quatre mois. Parallèlement, l'organisation humanitaire "reconnaît la réalité" dans laquelle la libération des personnes enlevées ne se produira pas "sans un accord politique". "De tels accords sont le seul moyen de contrer les cycles de violence en cours", a-t-il poursuivi.

La Croix-Rouge a par ailleurs souligné que la prise d'otages était strictement interdite par le droit international humanitaire et qu'elle avait appelé à plusieurs reprises à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les captifs. Elle a également déclaré avoir demandé à pouvoir leur rendre visite dès le premier jour de leur captivité, afin de vérifier leur état de santé, leur prodiguer des soins médicaux le cas échéant et leur permettre de communiquer avec leurs familles.

"Le CICR accueillera favorablement un accord qui ramènera les otages chez eux auprès de leurs familles, et offrira un répit et une assistance à toutes les personnes touchées par le conflit. Le CICR est prêt à jouer son rôle de médiateur neutre qui contribuera à la réalisation des aspects humanitaires d’un tel accord", a conclu le communiqué.

Depuis le début le 7 octobre et l'enlèvement de centaines de personnes dans la bande de Gaza par le Hamas, la Croix-Rouge a été maintes pointée du doigt par Israël et les proches des otages qui lui reprochent son manque d'efficacité et son attentisme.