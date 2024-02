Israël autorise les services Starlink d'Elon Musk dans un hôpital de campagne de Gaza

Le gouvernement israélien a déclaré mercredi avoir approuvé l'utilisation des services satellitaires Starlink dans un hôpital de campagne émirati à Rafah, dans la bande de Gaza ravagée par la guerre. "Les autorités israéliennes ont approuvé la fourniture de services Starlink à l'hôpital de campagne des Émirats arabes unis situé à Rafah", a déclaré le ministère des Communications dans un communiqué. "Les connexions Starlink à haut débit et à faible latence permettront d'organiser des vidéoconférences avec d'autres hôpitaux et d'effectuer des diagnostics à distance en temps réel."

Le ministère des Communications a également déclaré que Starlink - le réseau satellitaire de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk et le plus grand opérateur de satellites au monde - sera activé en Israël pour la première fois. "L'utilisation des services de la société sera limitée dans un premier temps, une utilisation plus large étant attendue à l'avenir."

Dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X, M. Musk a déclaré qu'il appréciait grandement la décision d'Israël, et qu'il espérait qu'elle aiderait à la fois les Israéliens et les civils palestiniens dans la bande de Gaza.

La plupart des hôpitaux de Gaza - servant de base pour les activités du Hamas - ont été fermés. Certains d'entre eux ont été directement touchés par des bombardements ou des raids, et ceux qui fonctionnent encore sont soumis à une pression militaire croissante.

Israël est confronté à une pression internationale croissante, qui l'incite à suspendre l'assaut prévu sur Rafah, le dernier refuge des Palestiniens déplacés dans le sud de la bande de Gaza.