New York : un homme juif attaqué avec une batte de baseball, le suspect arrêté

Un homme juif de 25 ans du quartier de Staten Island à New York a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir été attaqué avec une batte de baseball en métal par un homme qui l'a traité de "sale juif" et a fui les lieux. C'est ce qu'a annoncé la police de New York, qui a demandé l'aide du public pour identifier l'agresseur en publiant des photos de lui prises par une caméra de sécurité.

Plus tard, la police a annoncé avoir arrêté un suspect, Ovadia Lashley, 29 ans, de Staten Island. Il a été accusé de voies de fait constitutives d'un crime de haine, de possession criminelle d'arme, de harcèlement aggravé et de menaces. Selon la police, la victime a subi une coupure et a été emmenée par les médecins à l'hôpital universitaire de Staten Island. Il est sorti de sa voiture lorsque l'agresseur s'est approché de lui et lui a demandé s'il était juif ; Il l'a ensuite frappé au visage et frappé avec une batte.