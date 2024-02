"Le Hamas détient des otages à l'hôpital Nasser de Khan Younès", affirme le porte-parole de Tsahal

"Nous menons des opérations contre les terroristes du Hamas, où qu'ils se cachent. Et, comme nous l'avons prouvé avec les missions de sauvetage réussies de nos otages, nous sommes engagés dans notre mission de ramener nos otages chez eux", a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari. "Malheureusement, nous savons que certains otages ne sont plus en vie. Nous sommes déterminés à retrouver et à rapatrier les corps de ces otages de Gaza".

https://twitter.com/i/web/status/1758070836634747342 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous disposons de renseignements crédibles provenant d'un certain nombre de sources, dont des otages libérés, indiquant que le Hamas détient des otages à l'hôpital Nasser de Khan Younès", a-t-il poursuivi. Daniel Hagari a également précisé que des corps d’otages décédés pourraient aussi se trouver à l’intérieur de l’établissement hospitalier.

Les terroristes du Hamas se cachent probablement derrière des civils blessés à l'intérieur de l'hôpital Nasser et semblent l’utiliser pour y cacher des otages, a fait savoir Hagari. C’est pourquoi "les forces israéliennes mènent une opération précise et limitée à l'intérieur de l'hôpital Nasser". Il a souligné que cette opération "délicate" a été préparée avec précision et était menée par les forces spéciales de Tsahal, entraînées pour ce genre de situation.

"Comme cela a été prouvé avec l'hôpital Shifa, l'hôpital Rantisi, l'hôpital Al Amal et de nombreux autres hôpitaux dans la bande de Gaza, le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux comme plaques tournantes du terrorisme". Selon les évaluations des services de renseignement et les informations recueillies sur le terrain par l’armée, plus de 85 % des principaux établissements médicaux de Gaza ont été utilisés par le Hamas pour des opérations terroristes, a poursuivi le porte-parole.

IDF Spokesperson

Daniel Hagari a conclu en signalant que Tsahal veille à ce que l'hôpital Nasser poursuive sa fonction de soigner les Gazaouis, insistant sur le fait que les patients et le personnel n'étaient pas obligés d'évacuer l'hôpital. "Le message que nous leur adressons est clair : nous ne voulons pas faire de mal aux civils innocents. Nous cherchons à retrouver nos otages et à les ramener chez eux. Nous cherchons à traquer les terroristes du Hamas, où qu'ils se cachent".