État palestinien : Netanyahou s'oppose fermement aux "diktats internationaux" qui reviendraient à "récompenser le terrorisme"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu, jeudi soir, avec le président des États-Unis Joe Biden, après des informations selon lesquelles la Maison Blanche examine plusieurs options pour promouvoir l'idée d'un État palestinien.

AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

"Lors de la réunion du cabinet, j'ai clarifié ma position concernant les récentes allégations visant à imposer un État palestinien à Israël", a déclaré le chef du gouvernement israélien. "Israël rejette catégoriquement les diktats internationaux concernant un règlement permanent avec les Palestiniens. Un tel règlement ne sera possible par des négociations directes entre les parties, sans conditions préalables".

"Israël continuera à s'opposer à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien", a-t-il poursuivi. "Une telle reconnaissance suite au massacre du 7 octobre signifierait une énorme récompense au terrorisme, comparable à nulle autre, et empêcherait tout futur accord de paix", a-t-il martelé.

La Maison Blanche a quant à elle publié un compte rendu de la conversation entre les deux dirigeants, sans faire mention de ses plans "pour une paix à long terme entre Israël et les Palestiniens, y compris un calendrier solide pour l'établissement d'un État palestinien". "Le président a réitéré son engagement en faveur de la libération des otages le plus rapidement possible. Le Président et le Premier ministre ont également discuté de la situation à Gaza et de l'urgence de veiller à ce que l'aide humanitaire parvienne aux civils palestiniens. Le président a également évoqué la situation à Rafah et a répété qu'une opération militaire ne devrait pas avoir lieu sans un plan crédible et exécutable pour assurer la sécurité des civils", dit en substance la déclaration américaine.