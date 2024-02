Les trois "non" du Hezbollah rappelés par le numéro deux du groupe terroriste

Hier soir, lors d'un discours prononc√© lors d'une c√©r√©monie comm√©morative pour les morts du Hezbollah, l'adjoint de Hassan Nasrallah, Naim Kassem a pris la parole et a rappel√© les trois "non" de l'organisation. "Nous ne cesserons pas de soutenir Gaza tant que les attaques se poursuivront, nous ne c√©derons pas aux menaces et aux intimidations isra√©liennes ou occidentales, et nous ne discuterons pas de l'avenir du Sud-Liban tant que les attaques √† Gaza ne cesseront pas", a-t-il martel√©. "Les discussions √† ce sujet n'auront lieu qu'apr√®s la guerre, et toutes les discussions qui ont lieu actuellement sont une perte de temps", a-t-il poursuivi. "La guerre ? La le√ßon qu‚ÄôIsra√ęl a apprise en 2006 ne sera que le d√©but d‚Äôun futur conflit", a-t-il menac√©.