Gaza : plus de 20 terroristes du 7 octobre arrêtés, de nombreuses armes découvertes à l'hôpital Nasser de Khan Younès

Les forces spéciales israéliennes ont localisé des armes à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younès, et ont appréhendé des dizaines de terroristes, dont plus de vingt ont participé aux massacres du 7 octobre, a indiqué vendredi l'armée israélienne. "La Brigade Commando, Shayetet 13, et d'autres forces spéciales continuent de mener une opération précise et limitée contre l'organisation terroriste du Hamas à l'intérieur de l'hôpital Nasser à Khan Younès. Cette opération est basée sur des renseignements militaires indiquant que des activités terroristes du Hamas sont menées depuis l'intérieur de l'hôpital".

IDF Spokesperson

Jusqu'à présent, plus de 20 terroristes ayant participé au massacre du 7 octobre ont été appréhendés et des dizaines de suspects ont été interrogés. De plus, lors de perquisitions dans la zone de l'hôpital, les soldats israéliens ont découvert des obus de mortier, des grenades et d'autres armes appartenant aux terroristes du Hamas.

Le Hamas a par ailleurs déjà utilisé l'hôpital comme rampe de lancement pour tirer des obus de mortier, notamment lors d'une attaque du Hamas le mois dernier, qui a été révélée par les images radar de Tsahal. "L'utilisation d'hôpitaux pour des activités terroristes, des tirs d'obus de mortier depuis des zones civiles et des prises d'otages est contraire au droit international", a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

IDF Spokesperson

"Les Forces de Défense Israéliennes continueront d'agir conformément au droit international contre l'organisation terroriste du Hamas, qui opère cyniquement à partir d'hôpitaux et d'infrastructures civiles", a conclu le communiqué de Tsahal.