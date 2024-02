Israël : deux morts et quatre blessés dans un attentat à l'arme à feu dans le sud du pays, le tireur neutralisé

Un attentat à l'arme à feu au carrefour Masmiya, dans le sud d'Israël a fait deux morts et quatre blessés, dont deux dans un état grave et les deux autre ans un état modéré, ont indiqué la police et les services de secours du Magen David Adom (MDA). Le terroriste a été neutralisé. L'une des personnes décédées est un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années qui a été trouvé inconscient et sans pouls par les services de secours arrivés sur place. Peu de temps après, l'hôpital Kaplan a annoncé qu'un des blessés admis dans son service d'urgence n'avait pas survécu. L'identité de la seconde victime n'a pour le moment pas été révélée.

Nati Shohat/FLASH90

"Un terroriste est arrivé à bord d'un véhicule et a ouvert le feu sur des personnes attendant à un arrêt de bus", a indiqué la police. "Le terroriste a été neutralisé par un civil qui se trouvait sur place". De nombreuses forces de police sont arrivées sur les lieux afin d'exclure la présence d'éventuels complices. Le terroriste était déguisé en juif et portait une kippa, a déclaré un témoin oculaire à la radio de l'armée. Le tireur serait un Palestinien d'une quarantaine d'années résidant à Jérusalem-Est qui aurait agi seul.

https://twitter.com/i/web/status/1758455282928173245 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"À 12 h 38, la ligne d'assistance téléphonique 101 du MDA dans la région de Lachish a reçu un rapport concernant des personnes blessées au carrefour de Reem Masmiya. Les médecins et paramédicaux du MDA prodiguent des soins médicaux sur place à 3 blessés dans un état grave", a indiqué le porte-parole du MDA, dans un rapport initial.

"Suite à la fusillade près du carrefour Masmiya, les médecins et paramédicaux du MDA prodiguent des soins et orientent 5 blessés vers l'hôpital Assuta d'Ashdod et l'hôpital Kaplan dont un homme de 20 ans dans un état critique en réanimation, un homme de 20 ans dans un état grave, un jeune homme de 16 ans dans un état grave, un homme de 65 ans dans un état grave et une femme de 65 ans dans un état moyen", a plus tard précisé le MDA. Une autre personne modérément blessée a par la suite été comptabilisée.

Screengrab from MDA video

Trois des blessés dans un état grave ont été transporté aux urgences de l'hôpital Kaplan et ont été admises en traumatologie, a fait savoir l'établissement hospitalier. Deux blessés par balle ont été admis à l'hôpital Assuta d'Ashdod. L'un est légèrement blessé, l'autre modérément. "Les deux sont dans un état stable", selon Assuta.

"À la suite de l'attaque au carrefour Masmiya, l'équipe d'alerte a été déployée à toutes les entrées à l'est de la ville. Il est à préciser que contrairement aux rumeurs, il n'y a aucun soupçon de présence d'un second terroriste dans le secteur", a déclaré le porte-parole de la municipalité de Kiryat Malachi.