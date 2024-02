Tsahal arrête plus de 100 terroristes présumés à l'hôpital Nasser de Khan Younès

L'armée israélienne a déclaré samedi que les soldats des forces spéciales ont arrêté plus de 100 personnes soupçonnées de terrorisme à l'hôpital Nasser de Khan Younès, alors qu'ils continuaient à effectuer des perquisitions dans le centre médical. Tsahal a ajouté que les forces des unités Maglan et Egoz ont également tué plusieurs agents du Hamas à la périphérie de l'hôpital.

Les troupes de Tsahal sont entrées dans le bâtiment de l'hôpital Nasser jeudi, après avoir encerclé l'établissement pendant une semaine, affirmant qu'elles disposaient d'informations selon lesquelles des otages y étaient détenus et que certains corps d'otages décédés se trouvaient peut-être encore sur le site. Au moins une otage libérée a déclaré qu'elle et plus de deux douzaines d'autres captifs avaient été détenus à l'intérieur de l'hôpital.

Les soldats ont trouvé des mortiers, des grenades et d'autres armes appartenant au Hamas à l'intérieur de l'établissement médical, ainsi que des médicaments portant les noms des otages. Vendredi, Tsahal a démenti les allégations selon lesquelles les troupes avaient pris pour cible les générateurs de l'hôpital. Le Hamas avait affirmé que plusieurs patients étaient morts à cause d'un manque d'oxygène après que l'électricité a été coupée après un raid de l'armée. "Ce matin, un rapport a été reçu concernant l'interruption de l'activité des générateurs, ce qui aurait entraîné la défaillance des systèmes électriques de l'hôpital. Contrairement à ces allégations, les troupes israéliennes n'ont pas ciblé les générateurs et ont reçu l'ordre d'assurer le fonctionnement continu de l'hôpital", a déclaré Tsahal. "Malgré le dysfonctionnement du générateur de l'hôpital, tous les systèmes vitaux ont continué à fonctionner tout au long de la journée grâce au système d'alimentation sans interruption (UPS) existant dans l'hôpital", a ajouté l'armée.

Tsahal également apporté de la nourriture et de l'eau à l'hôpital Nasser, et les troupes se sont coordonnées avec des organisations d'aide internationale pour fournir du carburant au centre médical. Pendant ce temps, les soldats israéliens poursuivent leurs opérations dans différentes parties de la bande de Gaza avec des frappes aériennes généralisées et des combats contre des terroristes.