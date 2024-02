Le chef du Hamas accuse Israël de l'absence de progrès vers une trêve à Gaza

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a reproché à Israël l'absence de progrès dans la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza, a déclaré le groupe terroriste dans un communiqué publié samedi sur Telegram. M. Haniyeh a ajouté que le Hamas "a toujours répondu dans un esprit positif et avec une grande responsabilité aux frères médiateurs afin d'arrêter l'agression contre notre peuple, de mettre fin au siège injuste et de permettre l'acheminement de l'aide, des abris et de la reconstruction".

Haniyeh a également affirmé que "le mouvement a fait preuve d'une flexibilité totale dans le traitement de ces questions, mais il est clair jusqu'à présent que l'occupation continue de manœuvrer et de tergiverser dans les dossiers. Ce qui concerne notre peuple, alors que sa position tourne autour de la libération des prisonniers détenus par la résistance".

Lors du précédent cessez-le-feu, le Hamas a libéré 40 otages, enlevés lors de l'attaque terroriste du 7 octobre, en échange de 120 prisonniers de sécurité détenus en Israël pour des délits de terrorisme Au cours du dernier cessez-le-feu, le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont continué à lancer des roquettes sur Israël et des terroristes affiliés à l'organisation ont perpétré un attentat à un arrêt de bus à Jérusalem. Le Hamas a également continué d'attaquer les forces israéliennes alors que les responsables tenaient une réunion de prolongation du cessez-le-feu.

Malgré l'affirmation selon laquelle le Hamas a fait preuve de "souplesse" dans les négociations, Haniyeh a affirmé que "la résistance n'acceptera rien de moins qu'un arrêt complet de l'agression, le retrait de l'armée d'occupation de la bande de Gaza, la levée du siège injuste, la fourniture d'abris sûrs et appropriés pour les personnes déplacées et déplacées en raison des crimes de l'occupation, le retour des personnes déplacées, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, la fin de la politique barbare de famine et un engagement en faveur de la reconstruction".

"L'un des objectifs de ces négociations est de parvenir à un échange de prisonniers par lequel nos prisonniers, en particulier les plus âgés et ceux qui ont été condamnés à de lourdes peines, seront libérés, et cet objectif ne peut être ignoré", a-t-il insisté.