Un employé de l'UNRWA filmé en train d'enlever un corps au kibboutz Be'eri le 7 octobre

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a révélé vendredi des informations concernant douze employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), impliqués dans le massacre survenu le 7 octobre. Parmi eux, Faisal Ali Muslim Na'ami, 45 ans, a été identifié comme ayant participé activement à cet acte en enlevant un corps du kibboutz Be'eri. Le 16 octobre, une frappe visant sa résidence à Nuseirat a entraîné sa mort ainsi que celle de cinq de ses enfants et d'une de ses épouses.

Le Washington Post a divulgué des preuves visuelles de l'acte de Na'ami. Employé de l'UNRWA et membre du Hamas, Na'ami a été filmé en train de charger un corps dans une voiture, accompagné d'un terroriste armé, avant de quitter les lieux. L'incident a eu lieu vers 9h30, à l'entrée du kibboutz, où les corps de trois hommes, abattus et extraits de leur véhicule, gisaient. Na'ami et son complice ont préparé leur véhicule pour emporter l'un des corps, fouillant ensuite les affaires personnelles alentour, saisissant un téléphone portable et un chapeau avant de partir, le tout en moins de trois minutes.

Le rôle exact de Na'ami et la destination finale du corps restent flous, y compris si ce dernier a été transporté dans la bande de Gaza. Cependant, le Washington Post a fourni une analyse plus détaillée que la description sommaire faite par Gallant, suggérant une implication de Na'ami dans l'enlèvement d'un soldat de Be'eri et sa connexion avec la brigade Nuseirat du Hamas.

Des documents israéliens confidentiels ont identifié Na'ami le mois dernier, et le Washington Post a localisé des images de lui en ligne. Grâce à la reconnaissance faciale, une correspondance probable avec Na'ami a été établie sur des images datant du 7 octobre, renforçant les preuves de son implication.

IDF Spokesperson

Gallant a également affirmé qu'Israël détient des preuves solides indiquant que plus de trente employés de l'UNRWA ont directement participé aux attaques du 7 octobre, soulignant l'ampleur de l'implication de l'organisation onusienne dans le massacre.

Il a enfin présenté plusieurs données, selon lesquelles 12% des 13 000 employés de l'UNRWA sont liés à des organisations terroristes à Gaza, et 1 468 d'entre eux sont même actifs dans ces organisations. Gallant a notamment montré aux journalistes une vidéo filmée par les caméras de sécurité du passage d'Erez le 7 octobre, montrant comment les secouristes du Croissant-Rouge palestinien aident à évacuer un terroriste de Nukhba blessé.