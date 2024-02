Londres : près de 200 000 manifestants pro-palestiniens marchent vers l'ambassade d'Israël

La police britannique a arrêté 10 personnes lors d'une marche pro-palestinienne massive dans le centre de Londres samedi, dont 9 arrestations survenues lors d'un incident distinct à Hyde Park Corner. Un homme a été arrêté pour avoir affiché une pancarte antisémite, accusé d'incitation à la haine raciale. Lors de l'intervention policière pour effectuer cette arrestation, des agents ont été agressés, entraînant six arrestations supplémentaires pour violence envers un agent de de police. Deux autres personnes ont été appréhendées pour avoir refusé de masquer leur visage à la demande des forces de l'ordre, et une autre, plus tôt dans la journée, suspectée de soutenir une organisation interdite.

https://twitter.com/i/web/status/1758885936945942820 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La manifestation, qui a vu plus de 200 000 participants selon un porte-parole de la Campagne de solidarité avec la Palestine, s'est élancée à 13h30 samedi depuis le sud de Marble Arch. Elle s'achèvera vers 17 heures à quelques dizaines de mètres de l'ambassade d'Israël.

Près de 1 500 policiers venus de tout le Royaume-Uni ont été déployés pour assurer l'ordre public durant cette manifestation. Le comité conte l'antisémitisme a rappelé que lors des précédentes marches, des individus soutenant le Hamas avaient brandi des banderoles antisémities. Des mesures ont été prises pour éviter que la manifestation perturbe d'autres sites sensibles, notamment des synagogues.

https://twitter.com/i/web/status/1758884194120306738 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ben Jamal, directeur de la "Campagne de solidarité avec la Palestine", a déclaré avant la manifestation : "À chaque étape de l'attaque génocidaire d'Israël contre Gaza, nous avons vu des horreurs inimaginables. Les images du bombardement de Rafah, montrant des enfants aux membres déchiquetés, doivent marquer la conscience mondiale." Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et a critiqué le manque de leadership et de principes du gouvernement et de l'opposition britanniques, les accusant de se ranger du côté de ceux qui commettent un "génocide".