Les médicaments envoyés par les familles d'otages en novembre retrouvés à l'hôpital Nasser de Khan Yunes

Les familles des otages sont parvenues à faire acheminer des médicaments pour leurs proches dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a révélé Channel 12 samedi soir, expliquant que parmi les dizaines de boîtes de médicaments portant des noms de captifs trouvées cette semaine à l'hôpital Nasser de Khan Yunes par Tsahal, certaines avaient été envoyées directement par les familles.

A l'origine de cette initiative, Rotem Cooper, le fils de Nurit et Amiram Cooper kidnappés au kibboutz Nir Oz, et Efrat Chikva, dont l'oncle et la tante, Margalit et Gadi Mozes, ont également été enlevés dans cette localité.

Aidés du Dr Meir Sussman et et de Dan Sobowitz, fondateur du Siège européen de la famille, ils avaient pu dresser une liste des patients souffrant de maladies chroniques et des médicaments dont ils avaient besoin.

Le groupe, assisté par diverses institutions et organisations locales et internationales, est ensuite parvenu à transférer les médicaments depuis plusieurs pays d'Europe jusqu'en Egypte, d'où ils sont entrés dans la bande de Gaza via le terminal de Rafah en novembre. Mais jusqu’à présent, rien n’indique que les médicaments sont parvenus aux personnes enlevées.

Les familles à l'origine de cette initiative ont décidé de révéler celle-ci avec un message directement adressé au gouvernement : la situation dans laquelle se trouvent les otages implique de penser "hors des sentiers battus" et "de faire preuve de créativité", y compris dans le contexte des négociations d'un accord pour leur libération.

Samedi soir, alors qu'il s'exprimait à l'occasion de la Conférence sur la sécurité de Munich, le président israélien Isaac Herzog a fait savoir que selon les informations dont disposait l'Etat hébreu, la cargaison distincte de médicaments transférée à Gaza il y a quelques semaines par une action conjointe de la France et du Qatar, n'était pas parvenue jusqu'aux otages.