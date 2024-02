Guerre Israël-Hamas : Pour l'Égypte, une opération à Rafah serait une "catastrophe" mais elle traitera les civils "avec humanité" | LIVE

Diplomate français : La situation au Liban est dangereuse, il ne faut pas attendre un cessez-le-feu à Gaza pour obtenir la paix dans le nord

Un diplomate français a déclaré au journal Al-Sharq Al-Awsat, publié à Londres en arabe, que la situation au Liban était devenue "très dangereuse". Selon lui, chaque jour qui passe augmente la possibilité d'une guerre totale, et il n'est donc pas possible d'attendre la fin de la guerre à Gaza pour obtenir la paix à la frontière nord. Il a précisé que la proposition française n'était pas encore entrée dans la phase de médiation, et que le plan était que cette proposition serve de base pour l'ouverture des négociations. De plus, le diplomate a souligné que les efforts de la France pour résoudre le conflit n'étaient pas biaisés en faveur d'Israël.