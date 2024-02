"Ceux qui nous disent de ne pas entrer à Rafah, nous disent 'Perdez la guerre'" (Netanyahou)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi samedi aux appels de plus en plus nombreux lancés par les dirigeants du monde entier pour éviter une opération terrestre à Rafah, estimant que cela reviendrait à perdre la guerre contre le Hamas. "Ceux qui veulent nous empêcher d'opérer à Rafah nous disent en substance : 'Perdez la guerre'. Je ne laisserai pas cela se produire", a-t-il promis lors d'une conférence de presse tenue samedi soir à Jérusalem. "Nous ne céderons à aucune pression."

Rafah, qui se trouve à la frontière entre Gaza et l'Égypte, est le dernier bastion du Hamas dans l'enclave, mais c'est aussi là que plus d'un million de Palestiniens déplacés ont fui pour se mettre à l'abri des combats qui se déroulent ailleurs.

Les États-Unis et plusieurs alliés occidentaux d'Israël ont averti Jérusalem qu'une offensive à Rafah dans les conditions actuelles serait catastrophique. Israël, qui a déclaré qu'il élaborerait un plan d'évacuation des civils avant d'entrer dans la ville, estime qu'il ne peut pas réduire efficacement le Hamas sans prendre Rafah, qui se trouve à la frontière entre Gaza et l'Égypte. On pense qu'au moins une partie des 134 otages restés à Gaza se trouve dans la ville. Les dirigeants du Hamas y auraient également trouvé refuge.

M. Netanyahou indiqué avoir dit au président américain Joe Biden qu'Israël se battrait jusqu'à la "victoire totale, et oui, cela inclut une action à Rafah". Mais l'opération de Tsahal n'interviendra "évidemment" qu'après que les civils aient eu la possibilité "d'évacuer vers des zones sûres". "Je n'entrerai pas dans nos plans (…) Nous devons le faire de manière ordonnée, et c'est l'instruction que j'ai donnée à Tsahal", a-t-il encore souligné, ajoutant que le grand nombre de Palestiniens qui se sont réfugiés à Rafah ne constituerait pas un obstacle en fin de compte.

M. Netanyahou a également reconnu la pression internationale pour ne pas opérer à Rafah, mais il s'est demandé comment la communauté internationale pouvait s'attendre à ce qu'Israël "laisse intact un quart de la force armée du Hamas, dans un territoire défini. Nous ne le permettrons pas." Le Premier ministre a également indiqué qu'un nouvel accord sur les otages avec le Hamas "ne semble pas très proche" étant donné les exigences exorbitantes du groupe terroriste. "Mais même si un accord sur les otages est conclu", a-t-il souligné, Israël finira par entrer dans Rafah. "Il n'y a pas d'alternative à la victoire totale. Et il n'y a aucun moyen de parvenir à une victoire totale sans détruire ces bataillons à Rafah, et c'est ce que nous ferons".

Il a déclaré que le cabinet de guerre avait précédemment accepté de repousser les demandes "délirantes" du Hamas, qui comprenaient "des demandes concernant le Mont du Temple, des demandes de mettre fin à la guerre et de laisser le Hamas intact, des demandes de se retirer de Gaza, des demandes de libérer des milliers d'assassins".

Le Premier ministre a également fustigé les appels internationaux en faveur de la création d'un État palestinien. "Un accord ne pourra être conclu que dans le cadre de discussions directes entre les deux parties, sans conditions préalables", a-t-il déclaré, soulignant qu'il continuerait à "s'opposer fermement à la reconnaissance unilatérale de l'existence d'un État palestinien". "Il n'y aurait pas de plus grand prix pour la terreur" après les tueries du 7 octobre que de donner un État aux Palestiniens, a-t-il expliqué, ajoutant qu'une telle décision "empêcherait tout accord de paix futur".