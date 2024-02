Les Etats-Unis veulent financer l'Autorité palestinienne pour qu'elle puisse gouverner Gaza (WSJ)

L'administration Biden cherche à soutenir financièrement l'Autorité palestinienne, alors que des responsables de Ramallah ont prévenu qu'elle était sur le point de manquer d'argent, ce qui pourrait compromettre les espoirs des États-Unis de voir l'organisation capable de gouverner la bande de Gaza une fois la guerre d'Israël contre le Hamas terminée, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

L'administration Biden tente de contourner une loi qui l'empêche de contribuer directement à l'Autorité palestinienne, tout en incitant ses alliés à donner davantage à l'organisation, ont indiqué des responsables américains. Les responsables palestiniens ont prévenu qu'ils pourraient se trouver dans l'incapacité de payer les salaires et de fournir les services gouvernementaux essentiels dès la fin du mois de février, ont indiqué les responsables américains.

Dès le début de la guerre à Gaza, les États-Unis avaient choisi de s'appuyer sur une Autorité palestinienne revitalisée, considérée comme la meilleure, voire la seule option pour ce qu'ils ont décrit comme "le jour d'après". Les responsables américains ont déclaré qu'ils craignaient que, sans augmentation des revenus, l'organisation ne soit suffisamment stable pour maintenir son emprise sur la Cisjordanie, et encore moins pour assumer un rôle plus important. La situation financière de l'organisation limite également sa capacité à mettre en œuvre les réformes que les États-Unis jugent nécessaires pour obtenir le soutien d'Israël et de l'opinion publique palestinienne.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Au fil des ans, l'Autorité palestinienne s'est appuyée sur l'aide des États-Unis et de l'Europe et sur les recettes fiscales perçues par Israël. La réduction de l'aide par l'administration Trump a mis l'organisation basée à Ramallah sous pression financière, et la suspension des recettes fiscales israéliennes après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre a laissé le gouvernement basé à Ramallah "au bord de l'effondrement financier", a déclaré un haut fonctionnaire palestinien au Wall Street Journal. Bien que l'Autorité palestinienne soit souvent critiquée sur des questions telles que la corruption, elle est "un partenaire essentiel et nous devons la soutenir. Nous l'encourageons également beaucoup à se réformer et nous l'aidons dans ce sens", a déclaré un responsable américain au journal. "Si l'Autorité palestinienne s'effondre pour quelque raison que ce soit, c'est une catastrophe pour la sécurité, pour les Palestiniens, pour les Israéliens et pour l'ensemble de la région", a-t-il ajouté.