Israël n'enverra pas de représentant aux audiences de la CIJ sur "l'occupation"

Israël n'enverra pas de représentant à la Cour internationale de justice de La Haye pour une audience sur la légalité de la présence israélienne en Cisjordanie, car il ne reconnaît pas l'autorité de la Cour. La décision a été prise à la fin de la semaine dernière lors d'une réunion entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz, le ministre de la Justice Yariv Levin, le chef du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi, et l'avocat Malcolm Shaw, qui a représenté Israël devant la Cour lors des audiences consécutives aux accusations de génocide.

AP Photo/Patrick Post

La CIJ entamera lundi une audience historique sur la légalité de la présence israélienne, depuis 57 ans, sur des terres convoitées pour la création d'un État palestinien, replongeant les 15 juges internationaux au cœur du conflit israélo-palestinien. Les délibérations devraient s'étaler sur deux mois et ne déboucheront pas sur une décision contraignante. Des responsables israéliens ont déclaré que cette affaire s'inscrivait dans le cadre de la bataille permanente menée par les Palestiniens contre Israël dans l'arène internationale, "dans le but de dénigrer Israël et de nuire à sa légitimité".

L'affaire arrive devant la Cour après que l'Assemblée générale des Nations unies a voté à une large majorité, en décembre 2022, pour demander au tribunal un avis consultatif non contraignant sur la question. Cette demande a été encouragée par les Palestiniens et combattue avec véhémence par Israël. Cinquante pays se sont abstenus de voter.

AP Photo/Bebeto Matthews

La décision du tribunal international pourrait être utilisée contre la position internationale d'Israël et soutenir ceux qui appellent à son boycott, dans le contexte des délibérations de la CIJ sur les accusations de l'Afrique du Sud selon lesquelles l'Etat hébreu commet un génocide des Palestiniens dans sa guerre à Gaza.

Les représentants palestiniens, qui prendront la parole en premier lundi, soutiendront que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle a violé trois principes fondamentaux du droit international, a déclaré l'équipe juridique palestinienne à la presse mercredi. Ils affirment qu'Israël a violé l'interdiction de conquête territoriale en annexant de "vastes étendues de terres occupées", qu'il a violé le droit des Palestiniens à l'autodétermination et qu'il a imposé un système de discrimination raciale et d'apartheid.