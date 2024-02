"Le Hamas cherche un remplaçant à Yahya Sinwar", affirme Yoav Gallant

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré dimanche dans une évaluation de la situation au commandement sud de Tsahal que "le Hamas cherche un remplaçant à Yahya Sinwar".

Selon lui, "A Gaza, il n'y a personne à qui parler en tant que direction sur le terrain et les dirigeants étrangers recherchent un leadership interne. Il y a un appel d'offres pour savoir qui gérera Gaza après la guerre".

Le ministre a été informé des progrès opérationnels des forces dans la bande de Gaza, principalement dans la zone de l'hôpital Nasser à Khan Yunes, ainsi que des plans opérationnels pour la poursuite des combats dans le territoire côtier. "L'approfondissement de l'action à Khan Younes continue de faire ses preuves", a déclaré Gallant.

"Il y a 200 terroristes qui se sont rendus à l'hôpital Nasser et des dizaines à l'hôpital Amal. Ceux qui possédaient des missiles RPG, des armes et des fusils ont atteint le moment de vérité - et ont renoncé à se battre. Ils ont compris que leur sort serait la capitulation ou la mort, il n'y a pas de troisième option. Nous allons éliminer les six bataillons du Hamas restants. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter tant qu'il y a encore 134 otages sur place", a-t-il conclu.