Début aujourd'hui à la CIJ des audiences sur la "domination" israélienne en Cisjordanie

La Cour internationale de justice (CIJ) entame ce lundi une semaine d'audiences consacr√©es aux cons√©quences juridiques de la "domination" isra√©lienne sur la Cisjordanie, qui dure depuis 56 ans. Plus de 50 √Čtats doivent s'adresser aux juges. Le ministre des affaires √©trang√®res de l'Autorit√© palestinienne, Riyad al-Maliki, sera le premier √† prendre la parole. Isra√ęl a envoy√© ses observations √©crites, mais ne s'adressera pas √† la Cour. La liste des participants comprend toutefois son plus proche alli√©, les √Čtats-Unis, ainsi que la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et l'√Čgypte. Isra√ęl s'est empar√© de la Cisjordanie, de Gaza et de J√©rusalem-Est lors de la guerre des Six Jours en 1967. Les troupes isra√©liennes se sont retir√©es de Gaza en 2005. Ces auditions s'inscrivent dans le cadre des efforts d√©ploy√©s par les Palestiniens pour que les institutions juridiques internationales examinent la politique d'Isra√ęl.