Gaza : les médicaments pour les otages envoyés par les familles en novembre ont été retrouvés intacts

Les boites de médicaments retrouvées à l'hôpital Nasser de Khan Younes vendredi et destinées aux otages étaient intactes, a révélé l'armée israélienne.

"Nous sommes arrivés dans l'hôpital Nasser, nous y avons trouvé des munitions ainsi que des médicaments pour les otages qui ne leur ont pas été distribués et qui sont encore emballés", raconte le Commandant de l'unité Egoz de Tsahal. Les boites étaient pleines avec le nom, et parfois la photo de leur destinataire collés sur l'emballage.

Les médicaments retrouvés sur place étaient ceux envoyés par les familles de leur propre initiative en novembre, et non pas ceux livrés dans le cadre de la médiation menée par le Qatar et la France fin janvier. Rien ne permet de dire aujourd'hui si ces médicaments ont eux été remis à leurs destinataires, le Hamas ayant refusé que la Croix-Rouge les leur apporte afin de préserver le secret sur les lieux de détention.