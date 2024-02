Otages : Tsahal diffuse des images de la famille Bibas dans la bande de Gaza datant du 7 octobre

Une vidéo retrouvée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza et présentée au public lundi soir montre Shiri Bibas et ses enfants dans le territoire palestinien le jour de leur enlèvement. Sur ces images filmées à Khan Younes, dans le sud du territoire, on voit Shiri recouverte d'un habit ample et entourée de sept terroristes marcher avec Ariel dans les bras, tandis que Kfir n'est pas visible. L'armée suppose néanmoins qu'il se trouve également dans les bras de sa mère.

Les proches des otages, ont réagi à ces images en affirmant que "le Hamas seul était responsable de leur sécurité". "Ces vidéos nous déchirent le cœur. Voir Shiri et les enfants dans cet enfer est intolérable et inhumain. L'enlèvement d'enfants est un crime contre l'humanité et un crime de guerre. Ariel et Kfir sont victimes d'un mal monstrueux. Notre famille entière est devenue otage avec toutes les personnes enlevées", a-t-elle encore dit.

La famille a ajouté : « Nous lançons un appel désespéré à tous les décideurs en Israël et dans le monde qui sont impliqués dans les négociations : ramenez-les chez eux maintenant. Faites comprendre au Hamas que l'enlèvement d'enfants est hors de question. Mettez ces enfants " comme première condition de tout accord. Nous souhaitons remercier le public en Israël et dans le monde entier de nous soutenir et de demander de poursuivre la lutte pour leur retour dans leur pay

Interrogé sur le sort des trois otages dont on est sans nouvelles, le contre-amiral Daniel Hagari a indiqué en conférence de presse que Tsahal disposait de certains éléments "alimentant ses craintes" quant au sort de Shiri, Ariel, 4 ans, et Kfir, un an. En décembre, le Hamas avait affirmé que ceux-ci avaient été tués dans un bombardement de Tsahal, ce que l'armée n'a jamais confirmé.

Tous trois auraient dû logiquement être relâchés au cours de la trêve conclue fin novembre, qui a vu la libération de tous les autres enfants otages et de leurs mères.

Courtesy of the families

Le nom de Kfir Bibas, plus jeune otage enlevé le 7 octobre et qui a marqué son premier anniversaire en captivité, est désormais connu à travers le monde. Le bébé au visage souriant et aux cheveux roux est rapidement devenu le symbole de la cruauté du Hamas.