Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme accuse Tsahal de viols sur des Palestiniennes, Israël dément

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a reçu des informations qu'il juge "crédibles" selon lesquelles des officiers israéliens auraient violé et agressé sexuellement des femmes et des jeunes filles palestiniennes en détention, d'après une information rapportée par Sky News.

"Nous sommes particulièrement troublés par les informations selon lesquelles des femmes et des filles palestiniennes en détention ont été soumises à plusieurs formes d'agressions sexuelles", a accusé l'agence onusienne, affirmant que "celles-ci avaient été déshabillées et fouillées par des soldats masculins". "Au moins deux détenues palestiniennes ont été violées, tandis que d'autres ont été menacées de viol et de violences sexuelles", a affirmé l'agence, ajoutant que "des photos de détention dans des circonstances humiliantes avaient été prises par Tsahal et téléchargées sur Internet".

Autant d'allégations catégoriquement rejetées par Israël. "Nous rejetons fermement ces allégations scandaleuses et infondées publiées aujourd'hui par un groupe de soi-disant 'experts' de l'ONU, dont celui qui a, il y a quelques jours, légitimé le massacre du 7 octobre", a écrit sur son compte X la Mission israélienne auprès des Nations Unies, faisant allusion aux propos de Francesca Albanese.

"Ces experts sont restés silencieux concernant les horribles crimes de violences sexuelles commis par le Hamas le 7 octobre. Il est clair que ce qui motive ceux qui sont à l'origine de ces affirmations n'est pas la vérité, mais la haine d'Israël et de son peuple", a poursuivi la Mission israélienne, affirmant que l'État d'Israël "continuerait d'agir conformément aux règles du droit international", et qu'il était "prêt à enquêter sur toute allégation concrète de comportement inapproprié de la part de ses soldats, qui serait étayée par des preuves".