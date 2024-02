Gaza : "Une démocratie ne peut pas faire ce qu'Israël est en train de faire", déclare Emmanuel Macron

La rhétorique d'Emmanuel Macron à l'égard de la guerre à Gaza et de l'offensive attendue à Rafah se fait de plus en plus tranchante. Interviewé dimanche par le journal L'Humanité, le président français est allé jusqu'à remettre en cause le caractère démocratique d'Israël s'il se lançait dans une telle opération militaire.

"Puisque c'est une démocratie, cela lui confère des obligations dans la région : une démocratie ne peut pas faire ce qu'Israël est en train de faire", a affirmé le chef d'Etat. "La responsabilité d'une démocratie c'est de lutter contre le terrorisme en respectant le droit", a-t-il poursuivi, prévenant qu'une opération à Rafah "aboutirait à un désastre humanitaire sans précédent". "Rafah, c'est une partie de Gaza où vivaient, avant la guerre, 200 000 habitants et qui accueille désormais 1,4 million de personnes alors que 80 % des édifices sont rasés", a-t-il souligné.

La semaine dernière, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, réclamant l'arrêt des combats à Gaza. Partisan d'une solution politique au conflit incluant un Etat palestinien, le président a par ailleurs souligné ces derniers jours que la reconnaissance de celui-ci par la France "n'était pas un tabou".