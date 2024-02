Le Hamas avait prévu le 7 octobre de s'emparer de la prison Shikma d'Ashkelon et d'en libérer les prisonniers palestiniens

Le 7 octobre, le Hamas envisageait de s'emparer de la prison de Shikma d'Ashkelon, et d'en lib√©rer des centaines de prisonniers palestiniens, a rapport√© le journal saoudien bas√© √† Londres Asharq al-Awsat. Selon le m√©dia, le plan a √©chou√© en raison d'une erreur d'itin√©raire des 23 terroristes de la force Nukhba du Hamas. "Ils ont travers√© la fronti√®re en direction de Yad Mordechai, ont combattu avec une force isra√©lienne - mais pour une raison encore floue - et sont retourn√©s vers le sud, en direction du kibboutz Netiv Haassara", ont indiqu√© les "sources au sein des factions palestiniennes" du journal saoudien. Une autre √©quipe √©tait cens√©e envahir un avant-poste militaire du conseil c√ītier d'Ashkelon et ensuite aider les terroristes de Nukhba si la mission r√©ussissait. Les sources ont ajout√© que "le plan avait √©t√© √©labor√© en d√©tail. Il √©tait bas√© sur une attaque contre la porte principale avec des explosifs et des missiles antichar, ainsi que des roquettes vers la prison. Le Hamas voulait que ce soit un coup dur port√© √† Isra√ęl".