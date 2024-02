Israël craint que Sinwar n'ait fui vers l’Égypte, emmenant avec lui des otages (média saoudien)

"Israël dispose d'informations selon lesquelles le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, son frère Mohammed, et d'autres hauts dirigeants du Hamas, ont réussi à s'échapper par les tunnels entre Rafah et la péninsule du Sinaï", a rapporté mardi le site d'information saoudien Elaph. Le site, qui se base sur un "responsable de la sécurité" anonyme, affirme qu'Israël craint que Sinwar n'aient emmené des otages avec lui. Israël aurait découvert huit tunnels reliant Gaza à l’Égypte, des tunnels assez larges pour y faire passer une voiture, a ajouté le média.

Ces informations n'émanent que d'une seule source et n'ont été confirmées par aucune autre, ont précisé les médias israéliens ayant rapporté la nouvelle. Des responsables israéliens interrogés par les médias locaux ont de plus nié avoir eu connaissance d’une telle information : "Nous ne sommes pas au courant".

Au début du mois de février, Israël a obtenu des images de vidéosurveillance montrant Sinwar le 10 octobre, apparemment en fuite dans les tunnels sous Khan Younès, en compagnie de son frère, sa femme et trois de ses jeunes enfants. Aucun otage n’avait été identifié sur ces images. Sur la base des renseignements et des messages qu'Israël a reçus de plusieurs pays amis, il avait été précédemment signalé qu'il ne participait pas aux négociations sur les otages, serait "déconnecté" et ne communiquerait, ni avec ses subordonnés, ni avec les autres dirigeants du Hamas à l'étranger.

Le Hamas serait par ailleurs à la recherche d'un remplaçant pour Sinwar. "Il y a un appel d'offres pour savoir qui gérera Gaza. Aucun parti ne contrôle la situation. La brigade de Khan Younès est vaincue et ne fonctionne plus comme une entité militaire", a déclaré le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant.