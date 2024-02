Le Hamas avait prévu le 7 octobre de s'emparer de la prison d'Ashkelon et d'en libérer les prisonniers palestiniens

Le 7 octobre, le Hamas avait prévu de s'emparer de la prison de Shikma d'Ashkelon, et d'en libérer des centaines de prisonniers palestiniens, a rapporté mardi le journal saoudien basé à Londres Asharq al-Awsat. Selon le média, le plan a échoué en raison d'une erreur d'itinéraire des 23 terroristes de la force Nukhba du Hamas désignés pour la mission. "Ils ont traversé la frontière en direction de Yad Mordechai, ont affronté une force israélienne puis, pour une raison encore floue, sont retournés vers le sud, en direction du kibboutz Netiv Haassara", ont indiqué les "sources au sein des factions palestiniennes" du journal saoudien.

Chaim Goldberg/Flash90

Une autre équipe était censée envahir un avant-poste militaire du conseil côtier d'Ashkelon et ensuite aider les terroristes de Nukhba, une fois leur mission accomplie. "Le plan avait été élaboré en détails et comprenait une attaque contre la porte principale du pénitencier avec des explosifs, des missiles antichars, et des roquettes. Le Hamas voulait que ce soit un coup dur porté à Israël", ont précisé les sources.

Des attaques contre les postes de garde le long du mur d’enceinte suivies de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sur la région étaient prévus "lorsqu'un signal serait donné au groupe". Selon le média, le Hamas a plus tard mené une enquête sur l’échec de la mission, blâmant le "guide", responsable de l’itinéraire de l’escouade terroriste responsable des déplacements.

AP Photo/ Hatem Moussa

La réussite du plan devait dépendre de la capacité des prisonniers libérés à attaquer les gardes, le but de l'évasion étant une "mini-version" de ce qu'il s'est passé à la frontière. Les terroristes n’ont finalement jamais atteint la prison.